Главная » Новости Таганрога

Ночной автобус из Таганрога сможет доставить пассажиров в Ялту к полудню

На чтение 1 мин Просмотров 35 Опубликовано

Из Таганрога теперь можно за ночь добраться до Ялты на автобусе. Как сообщает информационный портал автовокзалов Ростовской области, рейсы выполняет перевозчик «Марлин».

Автобус отправляется из Ростова-на-Дону с Главного автовокзала в 23.00, а в 00.20 забирает пассажиров в Таганроге. Далее маршрут проходит через Мариуполь (02.20, автовокзал №2 «Южный»), Мелитополь (05.20–05.35), Джанкой (09.30) и Симферополь (10.45). В 11.30 автобус прибывает в Алушту, а конечная остановка — Ялта — запланирована на 12.00.

Таким образом, пассажиры уже к полудню будут на побережье, где их ждут прогулки по набережной, морской бриз и виды на гору Ай-Петри. Узнать стоимость билетов можно в кассах автовокзалов или по телефону справочной службы: 8-863-303-21-12.

Ранее мы рассказали, что РЖД запустило дополнительный поезд между Ростовом и Кисловодском на майские праздники.

Фото ВК Автовокзалы Ростовской области

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости Таганрог транспорт туризм
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru