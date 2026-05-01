Ночной автобус из Таганрога сможет доставить пассажиров в Ялту к полудню

Из Таганрога теперь можно за ночь добраться до Ялты на автобусе. Как сообщает информационный портал автовокзалов Ростовской области, рейсы выполняет перевозчик «Марлин».

Автобус отправляется из Ростова-на-Дону с Главного автовокзала в 23.00, а в 00.20 забирает пассажиров в Таганроге. Далее маршрут проходит через Мариуполь (02.20, автовокзал №2 «Южный»), Мелитополь (05.20–05.35), Джанкой (09.30) и Симферополь (10.45). В 11.30 автобус прибывает в Алушту, а конечная остановка — Ялта — запланирована на 12.00.

Таким образом, пассажиры уже к полудню будут на побережье, где их ждут прогулки по набережной, морской бриз и виды на гору Ай-Петри. Узнать стоимость билетов можно в кассах автовокзалов или по телефону справочной службы: 8-863-303-21-12.

Фото ВК Автовокзалы Ростовской области