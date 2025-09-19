Первый «Метеор», построенный для Ростовской области, отправился в путь

18 сентября судно на подводных крыльях «Метеор 120Р», построенное специально для Ростовской области, отправилось с производственной площадки «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» в Нижегородской области в сторону Ростова-на-Дону.

Маршрут судна протяженностью более 2300 километров займет около 8 дней. После прибытия в Ростов «Метеор» пройдет заключительные испытания и будет передан заказчику — СПК «Дон».

«Скоро еще один регион России пополнит свой скоростной флот новым судном, способным перевозить до 120 пассажиров. В Ростовской области уже эксплуатируются два пассажирских судна «Валдай», вмещающих по 45 человек», — сообщает АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева», производитель «Метеора».

Перегон судна проходит под лозунгом «От волжских просторов до донских степей». В пути «Метеор» посетит Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Самару, Саратов, Волгоград и завершит маршрут в Ростове-на-Дону.

«Метеор 120Р» оснащен современными технологиями, обеспечивает высокий уровень безопасности и комфорта. Его улучшенная крыльевая схема гарантирует отличные гидродинамические характеристики, высокую скорость и мореходность. Минимальное волнообразование помогает защитить прибрежные зоны от размывания.

Скоростной теплоход способен преодолевать до 700 км без дозаправки, развивает скорость 72 км\ч в крыльевом режиме. Интегрированная интеллектуальная система управления контролирует все ключевые технические системы.

«Панорамное остекление обеспечивает великолепный обзор, кормовая часть оснащена кафе-баром, багажные отсеки и современные санитарные зоны делают путешествие комфортным для всех пассажиров, включая маломобильные группы», — отмечается в сообщении.

Планируется, что судно будет работать на маршруте Ростов-на-Дону — Таганрог — станицы Романовская и Старочеркасская. Также рассматриваются внутренние рейсы в Волгоградскую область, ДНР и Краснодарский край.

Фото и видео СПК «Дон»