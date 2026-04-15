Главная » Культура

От зажигательных лезгинок до сюитных композиций: жители Таганрога аплодировали ансамблю «Молодость Дагестана»   

На чтение 2 мин Просмотров 42 Опубликовано

Вечером 14 апреля в ГДК Таганрога Государственный заслуженный ансамбль танца народов Кавказа «Молодость Дагестана» представил масштабную концертную программу «Живая связь времен». В ходе гастролей по Ростовской области ансамбль из Махачкалы выступит в семи городах Донского края, заключительный концерт состоится 16 апреля в Ростове-на-Дону.

Гастрольное турне проводится в рамках федеральной программы «Мы — Россия», нацеленной на укрепление культурных связей между регионами и знакомство жителей страны с лучшими творческими национальными коллективами.   

Основанный в 1978 году, удостоенный в 2025 году почетного звания «Заслуженный», коллектив за годы своего существования покорил жителей в 32 странах мира, включая Китай, США, Японию, Великобританию, а теперь и таганожцев.    

Вниманию зрителей было предложено незабываемое шоу — виртуозные хореографические постановки от зажигательных лезгинок до величественных сюитных композиций, яркие национальные костюмы, самобытная музыка, песни. Артисты продемонстрировали богатую танцевальную культуру народов Кавказа и единство традиций разных народов, живущих на Кавказе в целом и в Дагестане, в частности. 

В Таганроге – много своих танцевальных школ и коллективов. Но даже искушенные в искусстве хореографии зрители было поражены мастерством гостей.

Владимир Прозоровский, фото автора

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ГДК концерт новости Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru