От зажигательных лезгинок до сюитных композиций: жители Таганрога аплодировали ансамблю «Молодость Дагестана»   

Вечером 14 апреля в ГДК Таганрога Государственный заслуженный ансамбль танца народов Кавказа «Молодость Дагестана» представил масштабную концертную программу «Живая связь времен». В ходе гастролей по Ростовской области ансамбль из Махачкалы выступит в семи городах Донского края, заключительный концерт состоится 16 апреля в Ростове-на-Дону.

Гастрольное турне проводится в рамках федеральной программы «Мы — Россия», нацеленной на укрепление культурных связей между регионами и знакомство жителей страны с лучшими творческими национальными коллективами.

Основанный в 1978 году, удостоенный в 2025 году почетного звания «Заслуженный», коллектив за годы своего существования покорил жителей в 32 странах мира, включая Китай, США, Японию, Великобританию, а теперь и таганожцев.

Вниманию зрителей было предложено незабываемое шоу — виртуозные хореографические постановки от зажигательных лезгинок до величественных сюитных композиций, яркие национальные костюмы, самобытная музыка, песни. Артисты продемонстрировали богатую танцевальную культуру народов Кавказа и единство традиций разных народов, живущих на Кавказе в целом и в Дагестане, в частности.

В Таганроге – много своих танцевальных школ и коллективов. Но даже искушенные в искусстве хореографии зрители было поражены мастерством гостей.

Владимир Прозоровский, фото автора