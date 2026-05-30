В Таганроге опробовали новый подход к решению проблем в сфере ЖКХ

Госжилинспекция Ростовской области внедряет новую модель взаимодействия с населением.

Руководитель Госжилинспекции Ростовской области Юлия Брюховецкая провела прием граждан в Таганроге, на который пришли 12 человек.

Таганрожцы обратились с вопросами капитального ремонта многоквартирных домов, начисления платы за жилищно-коммунальные услуги и капремонт, работы управляющих организаций, а также отчетности УК перед жильцами.

Прием прошел в новом формате: в нем участвовали не только представители администрации города, муниципального контроля и общественности в сфере ЖКХ, но и руководители управляющих компаний, информирует портал донского правительства.

Отметим, что Госжилинспекция региона планомерно вводит новую модель взаимодействия с населением. Основная цель — не просто зафиксировать точку зрения жителя, а найти сбалансированное решение, которое учитывает законодательные нормы, интересы жильцов и возможности всех сторон.

«В этом процессе мы сотрудничаем с управляющими компаниями и муниципальными органами власти. Такой подход помогает избежать субъективных оценок: мнение каждой стороны принимается во внимание, но окончательное решение принимается исключительно в соответствии с жилищным законодательством», — подчеркнула Юлия Брюховецкая.

Добавим, что ранее был изменен порядок приема граждан должностными лицами Госжилинспекции Ростовской области. Теперь такие приемы проводят не только руководители, но и заведующие секторами дважды в месяц.

Фото: donland.ru

Правительство Ростовской области в мессенджере «MAX» https://max.ru/RostovRegion