Новый корпус БСМП Таганрога планируют построить к 2029 году

Первый этап масштабного проекта реконструкции главной городской больницы строители намерены завершить на год раньше.

Напомним, 11 марта Таганрог с рабочим визитом посетил первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Яцкин.

Сенатор побывал на ряде социально значимых объектов, в том числе оценил ход строительства нового корпуса больницы скорой медицинской помощи. Строительно-монтажные работы на площадке идут с опережением графика.

«На сегодняшний день готовность устройства свайного основания корпуса составляет 90%. Региональный минстрой и генподрядчик подтвердили готовность освоить дополнительные средства уже в 2026 году, чтобы завершить объект к 2029 году», — написал Андрей Яцкин в своем Telegram-канале.

Отметим, что на начало февраля 2026 года общая готовность объекта оценивалась в 9%. На площадке продолжаются работы по укреплению грунтов, устройству опалубки, бурению и заливке фундаментов, прокладке сетей водоснабжения и водоотведения.

Общий объем финансирования проекта составляет 22,3 млрд рублей, из которых 13 млрд рублей — средства федерального бюджета, остальное — регионального.

Сейчас идет реализация первого этапа — строительство корпуса на 524 койки площадью 20,5 тыс. кв. метров. Объект сложной конфигурации будет включать три блока, контрольно-пропускной пункт, противопожарную насосную станцию с резервуарами, блочно-модульную котельную и кислородную станцию. Ранее сдача этого корпуса была запланирована на декабрь 2030 года. Второй и третий этапы предполагают строительство здания станции скорой помощи и инфекционного отделения.

Еще один важный вопрос, который предстоит решить, — обеспечение медучреждения кадрами. Об этом в рамках поездки рассказал министр здравоохранения Ростовской области Наири Варданян.

«Совместно с руководством больницы определяем кадровую потребность. Дальнейший подбор специалистов будет организован адресно, с индивидуальной проработкой каждой позиции, исходя из функционала подразделений и этапности ввода мощностей. Планируем, что студенты старших курсов РостГМУ и колледжа в период практики и наставничества уже в 2027–2028 годах будут закрепляться за БСМП Таганрога с последующим трудоустройством, что позволит обеспечить преемственность и укомплектованность штата», — отметил министр.

Фото: council.gov.ru

