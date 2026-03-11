БСМП, роддом, водная навигация: вице-спикер Совфеда РФ Андрей Яцкин посетил Таганрог с рабочим визитом

11 марта первый заместитель Председателя Совета Федерации РФ Андрей Яцкин посетил Ростовскую область и Таганрог.

С участием вице-спикера состоялся ряд рабочих встреч, посвященных развитию социальной инфраструктуры и ключевых объектов. О них Андрей Яцкин рассказал в своем Telegram-канале.

Так, в Матвеево-Курганском районе он побывал на церемонии открытия после капитального ремонта детского сада № 1 «Аленушка», в Таганроге проинспектировал ход строительства нового здания БСМП и реконструкцию очистных сооружений.

Торжественное открытие детского сада «Аленушка» прошло с участием министра сельского хозяйства региона Анны Касьяненко и главы района Дины Алборовой. Капремонт учреждения, выполненный менее чем за год, был осуществлен в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

«Параллельно в Таганрогском роддоме с министром здравоохранения Наири Варданяном обсуждались перспективы развития медучреждения, включая расширение спектра медицинских услуг для жителей», — сообщил Андрей Яцкин.

На заседании рабочей группы по комплексному развитию Таганрога основное внимание уделили строительству нового здания БСМП. На сегодняшний день готовность устройства свайного основания корпуса составляет 90%. Региональный минстрой и генподрядчик подтвердили готовность освоить дополнительные средства уже в 2026 году, чтобы завершить объект к 2029 году.

Также участники рабочей поездки обсудили реконструкцию очистных сооружений, по которой имеется поручение Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Кроме того, перед открытием навигации в 2026 году была рассмотрена готовность таганрогского плавпричала к приему круизных и скоростных судов на подводных крыльях. В заседании участвовали вице-губернаторы Алексей Господарев и Владимир Ревенко, а также представители федеральных Минтранса, Минздрава и Росморречфлота.

«Совет Федерации продолжит держать эти ключевые направления развития города в фокусе внимания», — подытожил Андрей Яцкин.

Фото: Telegram-канал Андрея Яцкина