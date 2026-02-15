С 1 марта жители Таганрога смогут платить за ЖКУ до 15 числа следующего месяца

С 1 марта в России изменится график оплаты жилищно-коммунальных услуг. Согласно новым правилам, платить по квитанциям можно будет до 15-го числа месяца, следующего за расчетным, а сами платежные документы будут приходить до 5-го числа.

Это позволит многим жителям страны избежать просрочек, так как оплату можно будет производить после получения заработной платы, которую часто перечисляют 10-го числа.

Пени за несвоевременную оплату, как и прежде, будут начисляться только с 31-го дня после возникновения задолженности. Проверить состояние своих счетов можно в разделе «Счета ЖКУ» в приложении «Госуслуги. Дом», на сайтах единых информационно-расчетных центров своего города, а также в банковских приложениях, которые присылают уведомления о предстоящих платежах.

Фото из архива