Вывески на русском: юрист рассказал жителям Таганрога о нововведениях в законодательстве

С 1 марта 2026 года в России вводятся ограничения на использование иностранных слов в публичном пространстве. В связи с этим поменяются правила оформления вывесок и других надписей для покупателей.

Русский язык становится обязательным и приоритетным для всей публичной информации, предназначенной для потребителей. Это означает, что магазины, кафе, салоны и сервисные центры должны проверить все свои вывески — от названия и режима работы до указателей и табличек на фасадах и внутри помещений.

Важно понимать: закон не запрещает использование иностранных слов полностью, но требует, чтобы информация была понятной на русском языке. При этом русский текст на вывесках должен занимать главное, а не второстепенное место.

Нововведения прокомментировал юрист «Таганрогской правды» Игорь Каратаев:

— Ограничения введены Федеральным законом от 24.06.2025 N 168-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Статьями 1 и 4 Закона внесены дополнения к Закону РФ «О защите прав потребителей» (ст. 10.1) и Федеральному закону «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (п. 7 ст. 2).

Согласно введенным новшествам, с 1 марта 2026 года информация, размещаемая продавцом (изготовителем, исполнителем) в общедоступных местах для публичного ознакомления потребителей на вывесках, указателях, информационных табличках и других носителях информации (за исключением рекламных конструкций), должна быть выполнена на русском языке как государственном языке Российской Федерации.

При этом, размещение такой информации дополнительно допускается также на государственных языках республик и иных языках народов РФ, на иностранных языках.

Примечательно, что ограничения на использование иностранных слов не будут распространяться на фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания.

Также ограничения не затрагивают рекламу и информацию, предоставляемую потребителям в соответствии со статьями 8, 9 и 10 Закона РФ «О защите прав потребителей» (информация об изготовителе (исполнителе, продавце, владельце агрегатора) и о товарах (работах, услугах).

Помимо прочего, с 1 марта 2026 года вводится требование о выполнении только с использованием кириллицы названий жилых домов и жилых комплексов, которые застройщик планирует использовать в рекламе, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства.

