Некоторым пенсионерам Ростовской области выплаты за май придут досрочно

Часть пенсионеров в Ростовской области получит майские выплаты досрочно, это связано с длинными выходными, сообщает Соцфонд России.

Досрочно пенсии получат те, кому они приходят на банковские счета. Пенсионерам, получающим выплаты через отделения Почты России, доставят их по обычному графику.

Пенсионеры, которым обычно перечисляют средства на банковские карты с 1 по 4 мая, получат майскую пенсию до 30 апреля. Это изменение коснется всех типов пенсий, включая страховые, социальные, накопительные, а также пенсии по старости и инвалидности.

«Дополнительных обращений не требуется — выплаты поступят автоматически. Все сопутствующие платежи от Социального фонда также будут перечислены заранее», — информирует ведомство.

Выплаты через банки по стандартному графику возобновятся с 5 мая.

Для получателей пенсий через «Почту России» порядок выплаты останется прежним. Доставка пенсий на дом начнется со 2-3 мая, и с этого же времени выплаты можно будет получить в почтовых отделениях. Весь период доставки пенсий почтой продлится до 25 мая.

