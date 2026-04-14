Главная » Новости Ростовской области

Некоторым пенсионерам Ростовской области выплаты за май придут досрочно

На чтение 1 мин Просмотров 61 Опубликовано

Часть пенсионеров в Ростовской области получит майские выплаты досрочно, это связано с длинными выходными, сообщает Соцфонд России.

Досрочно пенсии получат те, кому они приходят на банковские счета. Пенсионерам, получающим выплаты через отделения Почты России, доставят их по обычному графику.

Пенсионеры, которым обычно перечисляют средства на банковские карты с 1 по 4 мая, получат майскую пенсию до 30 апреля. Это изменение коснется всех типов пенсий, включая страховые, социальные, накопительные, а также пенсии по старости и инвалидности.

«Дополнительных обращений не требуется — выплаты поступят автоматически. Все сопутствующие платежи от Социального фонда также будут перечислены заранее», — информирует ведомство.

Выплаты через банки по стандартному графику возобновятся с 5 мая.

Для получателей пенсий через «Почту России» порядок выплаты останется прежним. Доставка пенсий на дом начнется со 2-3 мая, и с этого же времени выплаты можно будет получить в почтовых отделениях. Весь период доставки пенсий почтой продлится до 25 мая.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

выплаты пенсий майские праздники пенсионеры Ростовская область социальный фонд
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru