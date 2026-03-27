Могут ли у жителей Таганрога списывать долги с пенсии

Неработающие пенсионеры, имеющие долги, могут столкнуться с удержаниями из пенсионных выплат. Госуслуги на своих информационных ресурсах рассказали, в каких случаях это происходит.

Списать долги с пенсии могут в рамках исполнительного производства, когда кредитор получает соответствующий судебный документ.

Для взыскания задолженности по алиментам, кредитам, штрафам или коммунальным платежам исполнительный лист направляется в Социальный фонд России или банки, где у пенсионера открыты счета. В результате финансовое учреждение или СФР начинает списывать часть поступающих средств.

«Размер удержаний регулируется законом: до 70% от ежемесячного поступления могут списывать по долгам, связанным с алиментами на детей или возмещением вреда здоровью. В остальных случаях максимальный порог составляет 50%», — поясняют Госуслуги.

Важным правом гражданина является сохранение суммы не ниже прожиточного минимума, который для пенсионеров Ростовской области в 2026 году установлен на уровне 15 311 рублей. Чтобы гарантировать эту защиту, необходимо подать соответствующее заявление судебным приставам.

Для своевременного контроля за финансовой ситуацией эксперты рекомендуют регулярно проверять уведомления на Госуслугах, отслеживать ход исполнительных производств и состояние кредитной истории. В качестве мер предосторожности можно рассмотреть установку самозапрета на новые кредиты, оформление ипотечных каникул или процедуру банкротства через МФЦ.

Перед принятием любых финансовых решений стоит проконсультироваться со специалистами.

Ранее мы рассказывали о том, кому проиндексируют пенсии с 1 апреля.

