Народный артист СССР провел мастер-класс для пятерых юных вокалистов Таганрога

5 мая Народный артист СССР Леонид Анатольевич Сметанников провел мастер-класс в Большом концертном зале Таганрогской детской музыкальной школе имени П.И. Чайковского. На встречу с выдающимся современником и коллегой пришли учащиеся этой школы, студенты Таганрогского музыкального колледжа, их педагоги, представители культурной общественности.

Народный артист Советского Союза Леонид Анатольевич Сметанников – не только профессор и заведующий кафедрой сольного пения Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова, но и с 1968 года и по сей день — солист Саратовского академического театра оперы и балета. Так что у него есть, чему поучиться, любому музыканту.

Пять юных таганрогских вокалистов имели счастье лично пообщаться с маэстро. Этими счастливчиками стали студенты вокального отделения Таганрогского музыкального колледжа Роберт Ковтунов, Давид Восканян (преподаватель обоих — Марина Евгеньевна Шульгина), Кирилл Егоренко, Дарья Заикина (педагог обоих – Вера Николаевна Терехова), а также учащийся ТДМШ имени П.И. Чайковского Илья Бокарев (преподаватель – Виктория Валерьевна Соловьева). Леонид Анатольевич прослушал каждого из них, дал практические советы относительно дальнейшего развития и поделился секретами профессионального мастерства.

Владимир Прозоровский, фото автора