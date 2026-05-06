Таганрог стал площадкой фестиваля духовой музыки, объединяющего города воинской славы

5 мая в Таганроге во Дворце культуры «Фестивальный» был дан старт Всероссийскому фестивалю отечественной духовой музыки «Фанфарами славим Россию!». Фестиваль пройдет в российских городах воинской славы — Таганроге, Воронеже, Орле, Курске, Белгороде, Пскове, Хабаровске, Брянске и Феодосии.

В ДК «Фестивальный» на этот раз музыкантам были отданы не только сцена, но и первые несколько рядов зрительного зала. Их заполнили духовые оркестра из Ростова-на-Дону, Таганрога и Азова.

На сцене наряду с Военным оркестром штаба Южного округа войск Национальной гвардии Российской Федерации – муниципальный Камерный хор «Лик». Встают и музыканты, разместившиеся в партере. Звучит гимн России, под первые звуки которого встают все присутствующие: и партер, и балкон – переполнены. После современного гимна – «Славься, славься, ты Русь моя!» Михаила Глинки и еще несколько композиций в исполнении сводного оркестра. А после этого на сцену поднимается глава Таганрога Светлана Камбулова.

«Мы сегодня стали стартовой площадкой, именно мы даем начало большому путешествию фестиваля по всем городам воинской славы, — отметила она. – В Таганроге, культурной столице юга России, всегда гордились своими музыкантами. Но к духовой музыке у нас – особое отношение. Духовая музыка — музыка побед, музыка торжеств. И во всех самых ярких и праздничных мероприятиях самыми знаковыми являются выступления духовых оркестров. Пусть над городом Таганрогом звучат «Фанфары России»! Добрый путь!»

В своем видеообращении к участникам фестиваля президент Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество имени Валерия Халилова» Михаил Брызгалов подчеркнул, что Всероссийский фестиваль отечественной духовой музыки «Фанфарами славим Россию!» объединяет духовые оркестры, сохраняющие лучшие отечественные традиции духового исполнительства. Он поблагодарил Министерство культуры Российской федерации, Министерство культуры Ростовской области и Администрацию города Таганрога за то, что, не смотря ни на какие обстоятельства, наш город самым первым принял этот фестиваль. А также выразил уверенность в том, что в нашем регионе духовые оркестры будут продолжать развиваться.

Будто бы в подтверждение его слов на сцену по очереди выходили оркестры-участники фестиваля — детские, юношеские, любительские, профессиональные. Звучат узнаваемые мелодии военных лет, послевоенные песни о войне, марши. Наряду с духовыми оркестрами в состоявшемся фестивале приняли участие муниципальный Камерный хор «Лик», образцовый ансамбль народной песни «Коляда» Детской музыкальной школы имени А.Г. Абузарова, солисты-вокалисты.

И снова – сводный хор, на сцене — Военный оркестр штаба Южного округа войск Национальной гвардии Российской Федерации. «Прощание славянки», парад дирижеров: руководители оркестров, передавая эстафету друг другу, дирижируют по очереди. А потом им вручаются памятные подарки. Среди множества приезжих – и два таганрожца: руководитель муниципального духового оркестра Сергей Малыхин и руководитель оркестра духовых инструментов Детской музыкальной школы имени А.Г. Абузарова Сергей Кадыгроб. Но это – не конец праздника. После этого с концертной программой выступил специальный гость — Военный оркестр штаба Южного округа войск Национальной гвардии Российской Федерации (художественный руководитель и дирижер — заслуженный артист республики Ингушетия подполковник Артем Аракелян).

Антон Словаков

Фото: мессенджер «MAX» Светланы Камбуловой