На трассе между Ростовом и Таганрогом из-за несоблюдения дистанции в ДТП пострадали два человека  

4 мая на трассе «Новороссия» между Ростовом и Таганрогом во время аварии с участием двух автомобилей серьезные травмы получили водитель и 13-летний пассажир одной из машин. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась в 12.30 на 28 км автодороги Р-280 в Мясниковском районе. По предварительной информации, 50-летний водитель автомобиля Lada Largus, двигаясь со стороны Ростова в направлении Таганрога, не выбрал безопасную дистанцию. Он врезался в попутный автомобиль Peugeot, за рулем которого находился 37-летний водитель.

В результате столкновения пострадали водитель Peugeot и его 13-летний пассажир. Оба были доставлены в больницу. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Фото Госавтоинспекции РО