Хулиганам, задержанным по делу об избиении водителя рейсового автобуса в Батайске, грозит арест

В Ростовской области задержаны двое мужчин 29 и 56 лет, подозреваемых в нападении на водителя рейсового автобуса в Батайске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Конфликт произошел после того, как водитель сделал пассажирам замечание из-за неоплаченного проезда. На остановке общественного транспорта злоумышленники нанесли мужчине множественные телесные повреждения и скрылись.

Выяснилось, что подозреваемые приехали в Ростовскую область из другого региона. Их задержали в Новочеркасске. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Сейчас с ними проводятся допросы, чтобы установить их роли и мотивы. Также опрошены свидетели, пассажиры автобуса и очевидцы. На месте происшествия проведен осмотр, изъяты записи с камер видеонаблюдения, назначена судебно-медицинская экспертиза для оценки степени тяжести вреда здоровью потерпевшего.

Следователь готовит ходатайство в суд об избрании для задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, его ход поставлен на контроль в следственном управлении.

Фото: скрин видео ГУ МВД по РО

