Под Таганрогом молодой человек ехал на угнанной машине к своей девушке, чтобы помириться, но врезался в дерево и попал в больницу

Угонщик ранее уже имел проблемы с законом.

В полицию Неклиновского района обратилась 36-летняя местная жительница. Она заявила об угоне своего автомобиля «ВАЗ-2114», который был припаркован возле двора.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний житель села Большая Неклиновка, ранее судимый за кражу и грабеж. Как выяснилось, фигурант поссорился со своей девушкой, проживающей в соседнем селе, и решил поехать к ней, чтобы помириться. Сначала он заметил припаркованный возле одного из домов автомобиль «Рено Логан» и попытался им воспользоваться, но не нашел ключ в замке зажигания и оставил машину.

Затем злоумышленник присмотрел «ВАЗ-2114», стоявший у другого двора. Он проник в салон, обнаружил ключ в замке зажигания и уехал. Во время движения подозреваемый не справился с управлением и врезался в дерево. После аварии он обратился в больницу, где его задержали сотрудники полиции.

Автомобиль изъяли и вернули законной владелице. На угонщика, так и не помирившегося со своей девушкой, заведено очередное уголовное дело.

Фото: пресс-служба донской полиции