На Дону изъятые у браконьеров сети передали бойцам в зону СВО для защиты от дронов

В Ростове прошла выездная пресс-конференция, посвященная промежуточным итогам ежегодной оперативно-профилактической операции «Путина-2026».

Мероприятие состоялось на левом берегу Дона, его спикером выступил заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области полковник полиции Тарас Гайко. Участие в пресс-конференции приняли представители региональных и федеральных СМИ.

Как рассказал Тарас Гайко, основная цель операции — сохранение водных биоресурсов в период весеннего нереста, включая виды, находящиеся под угрозой исчезновения. А также пресечение незаконной добычи как гражданами, так и рыбодобывающими предприятиями.

«За почти два месяца операции органы внутренних дел возбудили 136 уголовных дел по фактам браконьерства. Из незаконного оборота изъято более 500 запрещенных орудий лова и 38 плавсредств. Ущерб водным биоресурсам превысил 6 миллионов рублей», — привел цифры спикер.

Тарас Гайко отметил, что из водоемов извлекли более 20 километров сетей, свыше 2 тысяч раколовок и более 6 тысяч красноловных крючьев, предназначенных для вылова осетровых, занесенных в Красную книгу. В естественную среду обитания выпущено более тысячи особей рыб различных видов, 18 из которых — осетровые, а также более 11 тысяч особей речного рака. Предотвращенный ущерб водным биоресурсам составил более 5 миллионов рублей.

Журналистам наглядно продемонстрировали незаконные орудия лова, изъятые полицейскими в ходе рейдов: сетные орудия, многозаходные раколовки, паук, а также на стенде — красноловные крючья, электроудочки, буры и остроги. В ходе пресс-конференции изъятые у браконьеров сети передали представителям Народного фронта для последующей отправки военнослужащим в зону специальной военной операции — сети будут использоваться бойцами для защиты от вражеских дронов.

Завершая выступление, Тарас Викторович призвал бережно относиться к водным биоресурсам и изучать правила рыболовства перед выходом на рыбалку.

«Сотрудниками полиции расставлены акценты на пресечение правонарушений по всей цепочке: от браконьера до реализатора, не оставляя без внимания фактов «покровительства» незаконной деятельности со стороны уполномоченных должностных лиц. Мероприятия проводятся на постоянной основе, не ограничиваясь рамками операции «Путина», — подчеркнул полковник полиции.

Фото: донская полиция