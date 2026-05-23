Ростовская область вошла в число лидеров по снижению количества аварий в сферах тепло- и горячего водоснабжения

Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

На заседании президиума комиссии по региональному развитию обсудили вопросы жилищно-коммунального хозяйства, прохождения отопительного периода, а также ключевые задачи на будущее.

«Отдельно остановлюсь на отопительном периоде. На сегодняшний день он завершен в 59 регионах. Снижение числа аварийных ситуаций на объектах ЖКХ остается ключевой, системной задачей», — подчеркнул Марат Хуснуллин.

Первый замминистра строительства и ЖКХ Александр Ломакин отметил, что в отопительный период удалось избежать системных сбоев. Также он рассказал о модернизации отрасли в 2026 году за счет льготных займов, инфраструктурных кредитов и средств федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры». В первом квартале завершено 80 мероприятий и обновлено 100 км сетей.

«За счет инфраструктурных кредитов привлекаем масштабные инвестиции: по всему ЮФО их объем уже достиг почти 450 млрд рублей внебюджетных средств. Эти деньги идут на обновление инженерных сетей, строительство дорог и создание условий для устойчивого развития территорий», — отметил в своем официальном канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Всего же с 2022 года по всей России благодаря инфраструктурным кредитам завершено более 600 объектов и мероприятий в сфере ЖКХ, заменено более 2,1 тыс. км инженерных сетей. С привлечением средств ФНБ в 76 регионах реализуется 258 проектов. По программе модернизации коммунальной инфраструктуры за счет средств Фонда развития территорий введено 1362 объекта ЖКХ. А с использованием механизма списания 2/3 задолженности по бюджетным кредитам в сфере ЖКХ запланировано 2553 мероприятия, 1667 из которых уже профинансировано.

