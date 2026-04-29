На Дону продолжаются масштабные рейды в рамках операции «Путина-2026»

Нарушители привлекаются к административной ответственности.

В городе Шахты Ростовской области полицейские и общественники проверили городской рынок и обнаружили нарушения при организации торговли рыбой. Рейд прошел в рамках операции «Путина-2026».

В ходе проверки полицейские выявили нарушения административного законодательства со стороны двух местных жительниц. Женщины занимались предпринимательской деятельностью без государственной регистрации. По данному факту возбуждено административное производство, нарушительниц планируют привлечь к ответственности по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения).

Кроме того, в двух торговых точках обнаружили охлажденную рыбу без необходимой маркировки, а также без ветеринарно-сопроводительной и товарно-транспортной документации. В действиях индивидуальных предпринимателей усматриваются признаки правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 10.8 и ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.

«Материалы проверки будут переданы в территориальный орган Россельхознадзора для дальнейшего разбирательства», — сообщает пресс-служба донского главка.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области