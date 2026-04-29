Главная » Новости Ростовской области

На Дону продолжаются масштабные рейды в рамках операции «Путина-2026»

На чтение 1 мин Просмотров 22 Опубликовано

Нарушители привлекаются к административной ответственности.

Новости Ростовской области

В городе Шахты Ростовской области полицейские и общественники проверили городской рынок и обнаружили нарушения при организации торговли рыбой. Рейд прошел в рамках операции «Путина-2026».

В ходе проверки полицейские выявили нарушения административного законодательства со стороны двух местных жительниц. Женщины занимались предпринимательской деятельностью без государственной регистрации. По данному факту возбуждено административное производство, нарушительниц планируют привлечь к ответственности по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения).

Кроме того, в двух торговых точках обнаружили охлажденную рыбу без необходимой маркировки, а также без ветеринарно-сопроводительной и товарно-транспортной документации. В действиях индивидуальных предпринимателей усматриваются признаки правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 10.8 и ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.

«Материалы проверки будут переданы в территориальный орган Россельхознадзора для дальнейшего разбирательства», — сообщает пресс-служба донского главка.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ростовской области выявили масштабные нарушения при продаже рыбы.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

донская полиция
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru