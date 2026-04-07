МУП «Городское хозяйство» Таганрога задолжало за газ почти 784 млн рублей

В Ростовской области обсудили проблему долгов за энергоресурсы в сфере ЖКХ. Одним из крупнейших должников названо МУП «Городское хозяйство» Таганрога.

На совещании под руководством первого заместителя губернатора Владимира Ревенко было отмечено, что просроченные платежи угрожают стабильности предоставления коммунальных услуг жителям региона. Общая задолженность муниципальных и коммерческих организаций за природный газ достигла 2,6 млрд рублей, а за электроэнергию — 2,67 млрд рублей. Один из крупных должников — МУП «Городское хозяйство» Таганрога, чей долг за газ составляет 783,8 млн рублей. На предприятии также выявлена существенная разница между выработкой тепловой энергии и начислениями. Среди других крупных должников — ООО «ДТС», МУП «НТС» (г. Новочеркасск), МП «ККТС» (г. Новошахтинск), ООО «РГШ» (г. Шахты).

По итогам встречи руководителям предприятий-должников поручено провести корректировку нормативов по теплоснабжению, выполнить сверку начислений с реальной выработкой, организовать учет потерь и подготовить планы по их сокращению и оптимизации расчетов. Главам муниципалитетов Владимир Ревенко поручил ускорить получение субсидий ресурсоснабжающими организациями и до 30 апреля представить в областное министерство ЖКХ конкретные планы мероприятий по погашению задолженности с указанием сроков.

