Главная » #ЖКХ

МУП «Городское хозяйство» Таганрога задолжало за газ почти 784 млн рублей

На чтение 2 мин Просмотров 47 Опубликовано

В Ростовской области обсудили проблему долгов за энергоресурсы в сфере ЖКХ. Одним из крупнейших должников названо МУП «Городское хозяйство» Таганрога.

На совещании под руководством первого заместителя губернатора Владимира Ревенко было отмечено, что просроченные платежи угрожают стабильности предоставления коммунальных услуг жителям региона. Общая задолженность муниципальных и коммерческих организаций за природный газ достигла 2,6 млрд рублей, а за электроэнергию — 2,67 млрд рублей. Один из крупных должников — МУП «Городское хозяйство» Таганрога, чей долг за газ составляет 783,8 млн рублей. На предприятии также выявлена существенная разница между выработкой тепловой энергии и начислениями. Среди других крупных должников — ООО «ДТС», МУП «НТС» (г. Новочеркасск), МП «ККТС» (г. Новошахтинск), ООО «РГШ» (г. Шахты).

По итогам встречи руководителям предприятий-должников поручено провести корректировку нормативов по теплоснабжению, выполнить сверку начислений с реальной выработкой, организовать учет потерь и подготовить планы по их сокращению и оптимизации расчетов. Главам муниципалитетов Владимир Ревенко поручил ускорить получение субсидий ресурсоснабжающими организациями и до 30 апреля представить в областное министерство ЖКХ конкретные планы мероприятий по погашению задолженности с указанием сроков.

Ранее мы рассказали, что Ростехнадзор выявил 21 нарушение в работе теплоснабжающего предприятия в Таганроге.

Изображение от freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

долги за газ ЖКХ новости Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru