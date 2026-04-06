Главная » #ЖКХ

Ростехнадзор выявил 21 нарушение в работе теплоснабжающего предприятия в Таганроге

На чтение 1 мин Просмотров 56 Опубликовано

Проверка Ростехнадзора выявила более двух десятков нарушений в работе муниципального теплоснабжающего предприятия Таганрога.

В ходе обязательного профилактического визита специалисты Северо-Кавказского управления ведомства проверили МУП «Городское хозяйство». По итогам инспекции составлен акт, в котором зафиксировано 21 нарушение обязательных требований в сфере теплоснабжения.

Основные претензии касаются эксплуатации водогрейных котлов с истекшим сроком службы, а также отсутствия технического диагностирования тепловых сетей и баков-аккумуляторов на котельных. Кроме того, инспекторы обнаружили дефекты в строительных конструкциях объектов теплоснабжения, нарушения тепловой изоляции и отсутствие антикоррозионной защиты на участках теплотрасс.

«В отношении предприятия выдано предписание об устранении всех выявленных недостатков», — отметили в ведомстве.

Изображение от freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ЖКХ нарушения новости отопление Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru