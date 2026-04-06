Ростехнадзор выявил 21 нарушение в работе теплоснабжающего предприятия в Таганроге

Проверка Ростехнадзора выявила более двух десятков нарушений в работе муниципального теплоснабжающего предприятия Таганрога.
В ходе обязательного профилактического визита специалисты Северо-Кавказского управления ведомства проверили МУП «Городское хозяйство». По итогам инспекции составлен акт, в котором зафиксировано 21 нарушение обязательных требований в сфере теплоснабжения.
Основные претензии касаются эксплуатации водогрейных котлов с истекшим сроком службы, а также отсутствия технического диагностирования тепловых сетей и баков-аккумуляторов на котельных. Кроме того, инспекторы обнаружили дефекты в строительных конструкциях объектов теплоснабжения, нарушения тепловой изоляции и отсутствие антикоррозионной защиты на участках теплотрасс.
«В отношении предприятия выдано предписание об устранении всех выявленных недостатков», — отметили в ведомстве.
