Молодежь Таганрога провела субботник на территории Свято-Троицкого храма

В Таганроге в рамках весеннего месячника чистоты прошла уборка территории у Свято-Троицкого храма. Акцию провели депутаты молодежного Парламента и активисты «Молодой Гвардии Единой России» накануне Пасхи.

Благоустройство

Участники привели в порядок спортивную площадку, которой пользуются воспитанники военно-патриотического центра «Пересвет», действующего при храме. Добровольцы собрали мусор, покрасили спортивные снаряды и подмели прилегающую зону. Общими усилиями территория храма стала еще более уютной и ухоженной. 

«Мы хотим показать, что каждый житель нашего города может сделать шаг навстречу чистоте и порядку», — отметила председатель молодежного Парламента Алтын Розметова.

Председатель городской Думы Роман Корякин добавил:

«Очень радует, что наша молодежь активно включается в эту работу и показывает пример гражданской активности».

Свято-Троицкий храм на Русском поле был заложен в июне 2003 года, а первое богослужение прошло в день Святой Троицы 30 мая 2004 года. При храме работают воскресная школа и центр «Пересвет», где более 200 подростков занимаются спортивной и военно-патриотической подготовкой, изучая историю и основы православной культуры.

Ранее мы рассказывали о том, что общеобластной месячник чистоты завершится на Дону 18 апреля масштабным субботником и высадкой деревьев.

Фото пресс-службы городской Думы Таганрога

