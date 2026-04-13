Общеобластной месячник чистоты завершится на Дону 18 апреля масштабным субботником и высадкой деревьев

В Ростовской области 18 апреля состоится масштабный экологический день, объединяющий общеобластной субботник, День древонасаждений и завершающий этап акции «Сад памяти». Такое решение о совмещении мероприятий принял губернатор Юрий Слюсарь, подводя итоги весеннего месячника чистоты.

Как сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антонина Пшеничная, во всех 55 муниципалитетах одновременно пройдут работы по благоустройству и озеленению. В рамках акций планируется высадить 25 тысяч деревьев и 11 тысяч кустарников, а также разбить около 27 тысяч квадратных метров цветников. В посадках примут участие порядка 22 тысяч человек, будет использовано почти 300 единиц специализированной техники.

Одновременно на территории области будет организована уборка: предстоит очистить более 13 тысяч квадратных метров земель, провести обрезку или удаление примерно 3 тысяч деревьев и вывезти около 2 тысяч тонн мусора. В субботнике, по оценкам, задействуют примерно 56 тысяч жителей, свыше 6 тысяч организаций и около 1,8 тысячи единиц техники.

Общий итог месячника, который стартовал 16 марта, впечатляет: за этот период планируется привести в порядок более 65 тысяч квадратных метров территорий, обрезать около 8 тысяч деревьев, вывезти с несанкционированных свалок порядка 5 тысяч тонн отходов и отремонтировать свыше 29 тысяч метров ограждений. Всего в работах будут заняты около 95 тысяч человек, примерно 10 тысяч организаций и порядка 3 тысяч единиц техники.

Принять участие в мероприятиях могут все желающие. Информацию о точках сбора, выдаче инвентаря и конкретных адресах уборки можно уточнить в местных администрациях городов и районов.

