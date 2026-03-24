Кому проиндексируют пенсии с 1 апреля, рассказали в региональном отделении Соцфонда

С апреля социальные пенсии и выплаты по государственному обеспечению будут увеличены на 6,8%. Индексация, проводимая Отделением Социального фонда России по региону, основана на росте прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год.

Повышение коснется более 88 тысяч жителей региона — получателей социальных пенсий, которые назначаются по старости, инвалидности или потере кормильца независимо от наличия трудового стажа. Одновременно вырастут выплаты по государственному пенсионному обеспечению для ряда категорий, включая участников Великой Отечественной войны, награжденных знаками «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя», военнослужащих-срочников и членов их семей, а также граждан, пострадавших от радиационных и техногенных катастроф.

Ежегодная индексация социальных пенсий проходит с 1 апреля в беззаявительном порядке. Жителям области не требуется подавать какие-либо заявления для получения повышенной суммы. Выплаты поступят в апреле согласно установленному графику доставки. Напомним, что на территории Ростовской области пенсии через банки перечисляются не позднее 10, 16 или 23 числа каждого месяца.

Ранее мы рассказали, кто имеет право на досрочную пенсию по возрасту.

