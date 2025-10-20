Когда обустроят безопасное покрытие на детской площадке по ул. Калинина в Таганроге

Местные жители продолжают обсуждать состояние недавно открытой детской площадки по ул. Калинина, 117\1.

Ранее мы сообщали, что после дождей площадка оказалась затопленной водой. Таганрожцы считают, что из-за отсутствия дренажной системы вода здесь стоит неделями. И нахождение детей на такой территории вызывает у них большое беспокойство.

В ответ на жалобы жильцов представители подрядной организации просверлили отверстия для отвода воды, но это проблему не решило. Жители задаются вопросом — когда на площадке появится безопасное резиновое покрытие?

За разъяснениями «Таганрогская правда» обратилась в администрацию города.

Нам ответили, что в настоящее время продолжаются работы по обустройству детской игровой площадки по улице Калинина. Основные работы уже выполнены — установлено игровое оборудование.

«Ближайшие планы включают завершение обустройства резинового покрытия, которое запланировано на конец текущего месяца», — говорится в комментарии.

Процесс укладки будет осуществляться в два этапа. Технический этап — укладка базового слоя с формированием необходимого уклона для эффективного отвода воды и предотвращения её застоя на поверхности. Финишный этап — укладка верхнего декоративного слоя покрытия.

«Такой двухэтапный подход обеспечит не только эстетичный внешний вид площадки, но и её функциональность, безопасность и долговечность. Особое внимание уделяется правильной организации уклона поверхности для предотвращения скопления воды», — уточнили городские власти.

В администрации Таганрога заверили, что в ближайшее время детская площадка будет готова к эксплуатации.

