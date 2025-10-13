Когда в Таганроге исчезнет вода с детской площадки на улице Калинина

Жители Таганрога обеспокоены состоянием новой детской площадки на улице Калинина, 117/1, которая после прошедших недавно дождей была залита водой. Однако в администрации города сообщили, что работы на объекте еще не завершены.

Таганрожцы считают, что при проектировании площадки специалисты не учли особенности местного рельефа и не подумали о дренажной системе. Горожане надеются, что местные власти обратят внимание на существующую проблему.

За комментариями мы обратились в городскую администрацию, где нам пояснили, что обустройство площадки еще не завершено.

«Будет выполнено устройство резинового основания. Работы примут только после устранения всех замечаний», — подчеркнули в администрации Таганрога.

Фото: bloknot-taganrog.ru