Какие мероприятия пройдут в Таганроге ко Дню Победы

Напомним, в Таганроге утвержден план мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Подготовка к празднованию уже завершается.

Для жителей и гостей города подготовлено более 50 различных событий. В их число вошли выставочные и просветительские проекты, тематические концертные программы, экскурсии, лекции, мастер-классы.

Знаковым событием станет запланированный на 5 мая Всероссийский фестиваль отечественной духовой музыки «Фанфарами славим Россию!».

Основные мероприятия стартуют в городе с 6 мая. Особое внимание в предпраздничные и праздничные дни власти уделят обеспечению общественного порядка и безопасности. Массовые программы на открытом воздухе, как и в предыдущие годы, проводиться не будут.

Предлагаем познакомиться с планом основных мероприятий.

До 11 мая – выставка стендовых моделей и военно-исторических миниатюр, Шахматный павильон Парка КиО им. Горького, (ул. Петровская, 104).

4-9 мая – акция «Окна Победы», патриотические часы, конкурсы, выставки, церемонии возложения цветов, концертные программы — образовательные организации города.

4–12 мая – книжные выставки, акции, литературно-музыкальные программы, мастер-классы — библиотеки города.

5 мая

14.00 – Всероссийский фестиваль отечественной духовой музыки «Фанфарами славим Россию!», ДК «Фестивальный», (ул. Ленина, 212).

15.00 – трансляция из концертного зала имени П.И. Чайковского Московской филармонии – концерт Дважды Краснознаменного ордена Красной Звезды академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова, конференц-зал ЦГПБ им. А.П. Чехова, (ул. Греческая, 105).

6 мая

11.00, 13.00 – тематические театрализованные программы, ДК «Фестивальный», (ул. Ленина, 212).

12.00 – «Соль усталой земли моей» – литературно-музыкальная композиция о творчестве русских писателей и поэтов, посвятивших свои работы событиям последних лет на Донбассе, Литературный музей А.П. Чехова, (ул. Октябрьская, 9).

6–20 мая – «Герои в наших сердцах» – фотовыставка, Молодежный цЦентр, (ул. Петровская, 89).

7–9 мая – Всероссийская гражданско-патриотическая акция «Георгиевская ленточка», центральные улицы города.

7 мая

12.00 – «Распишись за деда» – патриотическая акция, Молодежный центр, (ул. Петровская, 89).

12.00 – «Библиотечный бульвар» — уличная акция (чтения, поздравления, дарение книг патриотического содержания), юношеская библиотека-филиал № 9, сквер, (ул. Свободы, 29).

12.00 – «Треугольники – птицы-оригами войны» – литературно-музыкальная композиция о Таганроге в годы ВОВ, Литературный музей А.П. Чехова, (ул. Октябрьская, 9).

13.00 – «Славе – не меркнуть. Традициям – жить!» – праздничная программа, Молодежный центр, (ул. Петровская, 89).

15.00 – «И помнит мир спасённый…» – историко-музыкальная программа с участием Таганрогского муниципального камерного оркестра, Историко-краеведческий музей, (ул. Фрунзе, 41).

18.00 – праздничная концертная программа, Дворец молодежи, (ул. Петровская, 107).

8 мая

12.00 – «Верьте нам! Ждите нас!» – литературно-музыкальная композиция о Таганроге в годы ВОВ, Литературный музей А.П. Чехова, (ул. Октябрьская, 9).

13.00 – «Пока встаёт солнце» — литературно-музыкальная программа с участием городских детских творческих студий, Южно-Российский научно-культурный центр А.П. Чехова, (ул. Октябрьская, 9).

14.00 – «Героям Отечества посвящается» – музейная программа, Южно-Российский научно-культурный центр А.П. Чехова, (ул. Октябрьская, 9).

17.00 – «Мы гордо чтим вашу память» – праздничная концертная программа, СКЦ «Приморский», (ул. Свободы, 10).

9 мая

10.00-18.00 – «Память Победы» – показ фильмов о Великой Отечественной войне, Шахматный павильон Парка КиО им. Горького, (ул. Петровская, 104).

12.00 – «Таганрожцы – Герои Советского Союза» – публичная лекция (лектор – В.И. Ратник), Историко-краеведческий музей, (ул. Фрунзе, 41).

14.00 – «Чеховские музеи в годы оккупации Таганрога 1941 – 1943 гг.» – тематическая экскурсия, Музей «Домик Чехова», (ул. Чехова, 69).

16.00 – «Живет Победа в поколениях» – праздничный концерт, Городской дом культуры, (ул. Петровская, 104-1).

9, 10, 11 мая – «Героям посвящается» – мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, городские парки.

10 мая

12.00 – «Таганрог – город воинской славы» – пешеходная экскурсия по исторической части города, Таганрогский художественный музей, (ул.Александровская, 56).

10 мая, 16.00 – «Если сердце от счастья поёт» – концерт народного коллектива хора ветеранов, Городской дом культуры, (ул. Петровская, 104-1).

