Таганрог примет Всероссийский фестиваль духовой музыки

5 мая во Дворце культуры «Фестивальный» стартует Всероссийский фестиваль отечественной духовой музыки «Фанфарами славим Россию!», который пройдет в российских городах воинской славы — Таганроге, Воронеже, Орле, Курске, Белгороде, Пскове, Хабаровске, Брянске и Феодосии.

Всероссийский фестиваль отечественной духовой музыки «Фанфарами славим Россию!» — масштабный творческий проект, реализуемый Ассоциацией «Духовое общество имени Валерия Халилова» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и направленный на сохранение и популяризацию национального музыкального наследия.

Ассоциация, объединяющая музыкантов-духовиков России и носящая имя народного артиста России, композитора, дирижёра, генерал-лейтенанта Валерия Халилова была создана по инициативе этого выдающегося музыканта в 2016 году. Он же был избран первым президентом Ассоциации. То, что в год десятилетия Ассоциации её главный проект стартует именно в нашем городе, говорит о многом.

В фестивале примут участие духовые оркестры — детские, юношеские, любительские, профессиональные и военные. Прозвучат произведения выдающихся отечественных композиторов — Михаила Глинки, Василия Агапкина, Исаака Дунаевского, Валерия Халилова, а также композиторов, чьи юбилеи отмечаются в 2026 году — Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева, Семёна Чернецкого.

Главная цель проекта — сохранение и популяризация отечественного музыкального наследия, а также развитие лучших традиций духового исполнительства, которые всегда были неразрывно связаны с историей российских побед и торжеств, неслучайно Фестиваль приурочен к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В Таганроге наряду с духовыми оркестрами участниками открытия Фестиваля станут хоровые коллективы и солисты, представляющие разные города юга России. Участником церемонии открытия фестиваля станет специальный гость — Военный оркестр штаба Южного округа войск Национальной гвардии Российской Федерации.

Приглашаются все любители музыки, которым посчастливится быть свободными в будний день. Начало мероприятия – в 14.00, вход свободный.

Фото предоставлено ДМШ им. А.Г. Абузарова