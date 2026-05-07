Инициатива молодежного парламента Таганрога объединит истории героев войны

В преддверии Дня Победы молодежный парламент Таганрога запустил проект «Имена Победы». Его задача — сохранить память о защитниках страны и передать ее молодому поколению. В рамках инициативы молодые парламентарии подготовили серию рассказов о героях Великой Отечественной войны, уроженцах и освободителях Таганрога, в честь которых названы городские улицы.

По словам председателя молодежного парламента Алтын Розметовой, каждая история о герое — часть исторической памяти и дань уважения тем, кто подарил мир.

«Наша задача — передать эту память будущим поколениям, чтобы подобное никогда не повторилось. Мы приглашаем нашу молодежь стать частью этого проекта и внести свой вклад в создание живой летописи героизма», — обратилась она к таганрожцам.

Первые материалы о героях уже опубликованы на официальных страницах молодежного Парламента в соцсетях. Присоединиться к проекту может любой желающий: для этого нужно снять видеоролик и выложить его во «ВКонтакте», указав хештег #ИменаПобеды (с указанием города или района), например #ИменаПобедыТаганрог.

«Имена Победы» — это не только прошлое, но и настоящее, и будущее. Это дань глубокого уважения и беспрецедентная возможность прикоснуться к истории, сохранить память о тех, кто ценой невероятных усилий и жертв подарил нам мирное небо. И, конечно, это призыв к нашей молодежи ценить подвиг ветеранов, учиться на их примерах мужества, стойкости и беззаветной любви к Родине», — отметил председатель Городской Думы Роман Корякин.

Фото dumataganroga.ru