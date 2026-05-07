Главная » #День Победы

Инициатива молодежного парламента Таганрога объединит истории героев войны

На чтение 2 мин Просмотров 36 Опубликовано

В преддверии Дня Победы молодежный парламент Таганрога запустил проект «Имена Победы». Его задача — сохранить память о защитниках страны и передать ее молодому поколению. В рамках инициативы молодые парламентарии подготовили серию рассказов о героях Великой Отечественной войны, уроженцах и освободителях Таганрога, в честь которых названы городские улицы.

#День Победы

По словам председателя молодежного парламента Алтын Розметовой, каждая история о герое — часть исторической памяти и дань уважения тем, кто подарил мир.

«Наша задача — передать эту память будущим поколениям, чтобы подобное никогда не повторилось. Мы приглашаем нашу молодежь стать частью этого проекта и внести свой вклад в создание живой летописи героизма», — обратилась она к таганрожцам.

Первые материалы о героях уже опубликованы на официальных страницах молодежного Парламента в соцсетях. Присоединиться к проекту может любой желающий: для этого нужно снять видеоролик и выложить его во «ВКонтакте», указав хештег #ИменаПобеды (с указанием города или района), например #ИменаПобедыТаганрог.

«Имена Победы» — это не только прошлое, но и настоящее, и будущее. Это дань глубокого уважения и беспрецедентная возможность прикоснуться к истории, сохранить память о тех, кто ценой невероятных усилий и жертв подарил нам мирное небо. И, конечно, это призыв к нашей молодежи ценить подвиг ветеранов, учиться на их примерах мужества, стойкости и беззаветной любви к Родине», — отметил председатель Городской Думы Роман Корякин.

Ранее мы рассказали, что перед школьниками Таганрога выступила фронтовая группа «Солнце за нас».

Фото dumataganroga.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

городская Дума День Победы молодежный Парламент новости проект Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru