Перед школьниками Таганрога выступила фронтовая группа «Солнце за нас»

Фронтовая группа «Солнце за нас», участники которой входят в состав Добровольческого штурмового корпуса, продолжает традиции военных музыкальных бригад времен Великой Отечественной войны.

«Создатель группы — таганрожец Алексей Саламатин. В свое время он окончил школу № 14, учился в СПТУ № 32. После переезда в Азов служил в органах внутренних дел. Но музыку всегда считал делом своей жизни, — рассказала глава Таганрога Светлана Камбулова.

Коллектив ездит в зону боевых действий. Главная миссия музыкантов — вырвать военнослужащих из суровых окопных будней, подарив им несколько мгновений радости и частичку родного дома.В репертуаре группы — патриотические и лирические песни, а также известные хиты разных лет.

Музыканты являются обладателями Гран-при Всероссийского фестиваля-конкурса «Голос фронта» (2024 и 2025 годы), который они получили за исполнение песни «Дайте огня, братья!» на стихи донецкого поэта Владимира Скобцова и музыку Артема Власова. Кроме того, коллектив побеждал в конкурсе Главного управления Генштаба Минобороны РФ «Гвоздика» и становился лауреатом конкурса Минобороны РФ «Катюша».

Накануне 81-й годовщины Победы группа «Солнце за нас» приехала в Таганрог и выступила перед учениками школ №№ 9, 10 и гимназии «Мариинская». Встреча получилась невероятно теплой и душевной. Ребята, затаив дыхание, слушали тех, кто совсем недавно вернулся «из-за ленточки». Со сцены звучали не просто песни, а настоящие истории о мужестве, дружбе и любви к Отчизне, положенные на музыку.

«Уверена, что такие мероприятия сегодня играют ключевую роль в воспитании подрастающего поколения. Невозможно вырастить настоящего патриота только по учебникам истории. Патриотизм рождается из живого общения с героями, из чувства гордости, которое зажигается в детских глазах при взгляде на тех, кто сегодня пишет современную историю России. Огромное спасибо ребятам из фронтовой группы «Солнце за нас» за этот прекрасный, искренний концерт», — поблагодарила музыкантов Светлана Камбулова.

Фото: МАХ Светланы Камбуловой