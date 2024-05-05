Гуманитарные «приключения» волонтеров Таганрога

По-другому трудно назвать очередную поездку, в которой с общественной организацией «Афганский гараж» участвовал и наш корреспондент. В этот раз доставить необходимый груз предстояло в три подразделения, куда раньше не ездили. Чтобы попасть в нужные точки встречи, пришлось положиться на навигатор…

«Боги войны»

Так по сей день называют артиллеристов военнослужащие других родов войск, причем вполне заслуженно. Первая доставка как раз предстояла в одно из подразделений артиллерийского соединения на Южно-Донецком направлении. Путь в нужный населенный пункт наш электронный помощник навигатор проложил, в основном, правильно. Задав пару вопросов местным жителям, вышли «на точку».

Ждать пришлось недолго. Через несколько минут радом с нами остановился грузопассажирский «УАЗ». Поздоровались с двумя бойцами, передали им привезенное оборудование, поговорили «за жизнь». В меру дозволенного нам рассказали о своей работе. Оказалось, что крупный калибр и большая дальность стрельбы артиллерийских и реактивных систем, находящихся на вооружении, позволяют успешно вести контрбатарейную борьбу. Простым языком — стрельбу по огневым средствам противника. Контрбатарейную — потому что основным огневым подразделением считается артбатарея. Не секрет, что артиллерия является основным средством поражения в бою. Вот и приходится «выбивать» ее у противника, чтобы не допустить потерь своих войск.

Тактика проста: после получения данных разведки о выдвижении или обнаружении артиллерийских подразделений ВСУ, наши скрытно занимают огневые позиции, рассчитывают установки для стрельбы и открывают огонь. «Отработав» по цели, быстро «сворачиваются» и уходят.

Только простота эта кажущаяся. Противник в свою очередь также стремится обнаружить наши средства и уничтожить. Используется всё: приборы инструментальной разведки, беспилотники, данные космической разведки со спутников НАТО. С беспилотниками бороться особенно сложно. Поставленным на Украину США и «западными партнерами» дронам по сути «несть числа»: от разведывательных до ударных «камикадзе». Вот и приходится нашим исхитряться, чтобы уничтожать «подарки». Ответить, конечно, есть чем, но количество «птичек» у врага порой удивляет.

Рассказали, что не так давно, после выполнения задачи, нашу батарею на марше всё же выследил «укроповский» разведчик-беспилотник. Воздушные наблюдатели его заметили, но, видимо, данные передать успел. «Камикадзе» противника не заставили себя долго ждать. Пришлось рассредоточить технику и задействовать станцию радиоэлектронной борьбы, антидроновые ружья и стрелковое оружие со специальными прицелами. Первым сбили разведчика, потом принялись за остальных. К сожалению, «сбросы» предотвратить не удалось, но по самоходкам, к счастью, не попало.

Попрощались, пожелали, как обычно, беречь себя, вернуться живыми и здоровыми. Задали навигатору новую точку места встречи — и в путь.

До места встречи не доехали

В очередной раз пришлось убедиться, что дорога полна неожиданностей. Нас должны были ждать между Авдеевкой и Ясиноватой. Часть маршрута проходила через Донецк. В воскресный день работал городской транспорт, неспешно шли прохожие, зеленела листва. Не верилось, что мирную идиллию в секунды может разрушить очередной «прилет» с той стороны. Об уже случившихся свидетельствовали заколоченные фанерой и древесно-стружечными плитами окна, выбоины в стенах от осколков снарядов.

На первом же блок-посту окружной дороги машину остановили, проверили документы, спросили, куда и зачем едем, а потом… развернули обратно. Объяснить, как теперь добраться до нужного места, военный полицейский не смог. Опять перезагрузили навигатор и направились по отмеченному на экране маршруту. Миновали железнодорожные пути, вышли на асфальтированную, но изрытую воронками дорогу. Позади осталась лесопосадка, деревья в которой посечены осколками или повалены взрывами снарядов.

Наконец, оказались в начале улицы какого-то населенного пункта. Указателя с его названием перед въездом не было. Начали подозревать, что попали куда-то не туда. Все дома по обе стороны дороги разрушены, вдоль дороги, перед ними, натянута проволока с красными флажками. На воротах домов или перед ними «красовались» таблички — на красном фоне изображен череп с костями и надпись на русском и английском: «Стоп, мины!».

Улица делала изгиб. После него ни проволоки, ни флажков не было, а на воротах написано: «Проверено, мин нет». Прямо как во время ВОВ. Иногда краской добавлено: «Живут люди» или «Дом занят». Надписи и разрушенные жилища напоминали картину разрухи в Мариуполе после его освобождения. Рядом с домами — сгоревшие и перевернутые машины. Осколки не пощадили даже раритетный «Москвич». Наконец увидели двух военнослужащих. Остановили машину, поздоровались и, конечно, поинтересовались, куда нас завел «Сусанин-навигатор». Ответ огорошил: «Вы в Авдеевке». В освобожденной, но куда въезд разрешен только жителям с местной пропиской и военным, чьи части и подразделения дислоцируются в городе.

Очередное знакомство

Вновь пришлось объяснять: кто мы, откуда, куда и зачем. Так и стояли с Василием Корольчуком, не зная, что еще добавить для достоверности рассказа. В том, что мы не «засланцы» с той стороны, бойцов убедили наши документы: Василия — ветерана боевых действий в Афганистане, мои -пенсионное удостоверение и удостоверение ветерана Вооруженных Сил. Возникшую в разговоре паузу буквально разорвал звук выстрела. Через несколько секунд последовал второй. Не дожидаясь вопроса, бойцы пояснили, что за соседним домом «работает» наша самоходная «Мста», гаубица 152-мм калибра.

Ребята пригласили во двор разбитого, но уже проверенного саперами дома. Наше внимание привлек 7,62-мм пулемет Калашникова, установленный на самодельной турели. Под ним, на земле — внушительная куча стреляных гильз, что показывало: пулемет установлен не для красоты. Пояснили, что тот успешно справляется с дронами противника, подлетающими на расстояние ведения эффективного огня. Невольно вырвался вопрос: «А сколько вы их сбили?». Ответ поразил простотой и обыденностью: «А мы уже не считаем».

Борьба с беспилотниками ведется по строго установленным правилам. Прежде чем стрелять, цель надо классифицировать. Сначала визуально опознать «свой-чужой». В зрительной памяти надо держать (не побоюсь этого слова) множество типов аппаратов — как используемых противником, так и наших. Чтобы случайно не сбить своего.

Ребята рассказали, что в их сектор только известная всем «Баба-яга» постоянно «заходит» с одного направления. Полет остальных «птичек», помельче, непредсказуем, поэтому расслабляться не приходится.

Конечно, интересно было ненароком оказаться в Авдеевке, познакомиться с гостеприимными «хозяевами», выслушать рассказы о «дроновом» противостоянии. Только фактор времени сыграл против нас. Мотострелки, к которым так и не доехали, нас, конечно, уже не ждали. Да и как добраться до назначенной точки встречи даже с помощью навигатора, мы не знали. Чтобы не везти груз назад, решили «гуманитарку» оставить новым знакомым. Особенно кстати оказались нехитрые приспособления для заряжения магазинов автоматов и ручных пулеметов, подготовленные ветеранами-пограничниками.

«Самоходка» сделала еще несколько выстрелов, после чего послышался звук заведенного двигателя. «Всё! — констатировали наши новые знакомые. – «Арта» отработала и уходит, а нам теперь жди «птичек». Один из бойцов вооружился биноклем для наблюдения, второй поднес к пулемету несколько коробок с лентами, снаряженными патронами, и тоже стал наблюдать за небом. А нам рекомендовали покинуть Авдеевку той же дорогой, но без использования навигатора. Чтобы не завел куда-нибудь еще.

Последний адрес — и домой!

Это был один из прифронтовых госпиталей. Его надо было найти обязательно, потому что предстояло передать целевым назначением электрогенератор. Испытывая недоверие, всё же решили воспользоваться навигатором. Как ни странно, «помощник» успешно довел до конечной точки маршрута.

Генератор с набором «вкусняшек» оставили персоналу и раненым. В короткой беседе нам рассказали, что на лечении постоянно находятся бойцы с ранами различной степени тяжести: от легких до тяжелых, когда требуется хирургическое вмешательство. Работы, к сожалению, хватает, но персонал справляется, других вариантов нет. Понятно, что рассказали в общих словах, подробности посторонним знать вовсе не обязательно.

Попрощались. Раненым пожелали скорейшего выздоровления, медперсоналу — терпения и как можно меньше работы.

Евгений БУТЫЛИН, фото автора