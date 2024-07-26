Предстоящие суббота и воскресенье не обрадуют нас прохладой, но и слишком жаркими их не назовешь. Всего-то +31° – обычная для Таганрога летняя, солнечная погода. Днем можно отправиться не только на пляж, но и в парк, где будут проходить интересные детские мастер-классы. Другие городские учреждения культуры тоже подготовили множество разнообразных мероприятий для детей и взрослых.

Можно сходить на экскурсию по прохладным залам Чеховской библиотеки, поупражняться в технике декупаж в Таганрогском художественном музее, посетить на выставку в Литературном музее А. П. Чехова, а вечером посмотреть спектакль в театре. Выбирайте, что вам больше по душе и стройте маршрут выходных дней с нашей афишей.

Парк культуры и отдыха имени М. Горького (ул. Петровская, 104, тел. 61-32-76)

Арт-пространство «Таганрогский трамвай

27 июля с 11.00 до 12.00 — мастер-класс «Самоделки». С 12.00 до 13.00 — игротека настольных игр «Дженга».

28 июля с 11.00 до 12.00 — мастер-класс «Самоделки». С 12.00 до 13.00 — игротека настольных игр «Морской бой».

Шахматный павильон

27 июля с 16.00 до 17.00 — мастер-класс «Самоделки». С 17.00 до 18.00 — игротека настольных игр «Дженга».

28 июля с 16.00 до 17.00 — мастер-класс «Самоделки». 17.00 до 18.00 — игротека настольных игр «Морской бой»

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 38-31-96)

Можно отправиться на экскурсию по старейшей библиотеке на Юге России, узнать интересные факты из ее истории, ознакомиться с архитектурными особенностями «шехтелевского» здания. Справки по тел. 8 (8634) 613-027, 340-321.

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56, тел. 38-31-70)

27 июля в 11 часов — мастер-класс для всей семьи «Зажги свою свечу» в технике декупаж. В 15 часов — «У семейного очага» — тематический обзор выставки «Родные люди» с сюрпризом.

28 июля в 14 часов — экскурсия по экспозиции «Времен связующая нить».

Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 90, тел. 38-34-93)

27 июля в 18 часов — постановка с сентиментальными нотками «Джек».

28 июля в 18 часов – комедия «Единственный наследник».

Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 61-14-66)

28 июля в 12 часов – публичная лекция «Таганрог православный и не только».

Продолжают работу выставки «Стрелковое оружие XX века», «Пушкин вне времени», «Битва за Донбасс. Бессмертие подвига».

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 61-27-82)

27 июля в 10 часов – музейное занятие «Сказка ложь, да в ней намёк» к 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина.

Музей «Дом П.Е. Чехова» (ул. Р. Люксембург, 77, тел. 61-31-50)

Со вторника по воскресенье – экскурсии по экспозиции музея «Дом П.Е. Чехова» (предусмотрено сеансовое посещение в 10, 11, 12, 14, 15, 16 и 17 часов для групп от 3 до 10 человек по предварительной записи).

Историко-краеведческий музей (Дворец Алфераки) (ул. Фрунзе, 41, тел. 38-34-96)

Работают выставки: «Кадры решают всё!» — о выдающихся личностях, повлиявших на социально-экономическое, политическое и культурное развитие Таганрога с 1937 года до наших дней; «М.И. Платов и Таганрог» — о связи «вихорь-атамана» и его потомков с нашим городом.

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 61-43-33)

27 июля в 15 часов – экскурсия «Город мечты» к 328-й годовщине выбора места для строительства гавани у Таган-Рога.

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел. 61-36-73)

27 июля в 12 часов – мастер-класс по изготовлению музейного сувенира «Голубая птица счастья».

28 июля в 12 часов – музейная программа «Хозяин волшебной шкатулки».

Фото Сергея Плишенко