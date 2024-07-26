Военнослужащие с ЛБС через «Народный фронт» передали слова благодарности главному внештатному трансплантологу Минздрава России Сергею Готье.

Недавно Сергей Владимирович был награждён государственной премией РФ за разработки в области трансплантологии жизненно важных органов. Всю денежную часть награды врач направил в фонд «Народного фронта» «Всё для Победы!», на сбор для военных медиков.

Для бойцов оперативно закупили квадроциклы с установленными на них системами РЭБ, тележки для эвакуации, дрон-детекторы и приборы ночного видения. Их передали военнослужащим в Ростове-на-Дону.

«Там сейчас работает огромное количество наших врачей, коллег, некоторых из которых я лично знаю. Там трудятся и военные медики, и гражданские. Это очень тяжёлая ноша, которую они достойно несут, рискуя своей жизнью и спасая наших солдат. И не только наших, кстати, потому что это долг любого врача – бороться за человеческие жизни», – отметил Сергей Готье.

Еще больше подробностей – в видео «Народного фронта».