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В Ростове бойцы СВО выразили благодарность врачу за поддержку

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Военнослужащие с ЛБС через «Народный фронт» передали слова благодарности главному внештатному трансплантологу Минздрава России Сергею Готье.

#СВО

Недавно Сергей Владимирович был награждён государственной премией РФ за разработки в области трансплантологии жизненно важных органов. Всю денежную часть награды врач направил в фонд «Народного фронта» «Всё для Победы!», на сбор для военных медиков.

Для бойцов оперативно закупили квадроциклы с установленными на них системами РЭБ, тележки для эвакуации, дрон-детекторы и приборы ночного видения. Их передали военнослужащим в Ростове-на-Дону.

«Там сейчас работает огромное количество наших врачей, коллег, некоторых из которых я лично знаю. Там трудятся и военные медики, и гражданские. Это очень тяжёлая ноша, которую они достойно несут, рискуя своей жизнью и спасая наших солдат. И не только наших, кстати, потому что это долг любого врача – бороться за человеческие жизни», – отметил Сергей Готье.

Еще больше подробностей – в видео «Народного фронта».

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Таганрогская правда
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