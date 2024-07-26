В десятки домов Таганрога ограничена подача воды

26 июля в Таганроге ограничена подача воды сразу в нескольких районах города. О проведении ремонтных работ сообщает МУП «Управление «Водоканал».

Специалисты коммунальной службы устраняют утечку на улице Воскова, 4. Из-за этого водоснабжение осуществляется пониженным давлением в дома, расположенные на улицах Щаденко, Бабушкина, Воскова, Халтурина, Социалистической ориентировочно до 18 часов.

Ремонтные работы ведутся на улице Чучева, 40. Подача воды ограничена в районе микрорайона Простоквашино примерно до 16 часов.

Устраняют порыв на улице Театральной, 19/3. Нехватку воды до 16 часов могут ощущать жители улиц Театральной, Щорса и Панфилова.

Ремонтные работы также ведутся на улице С. Шило, 202/1. Водоснабжение подается пониженным давлением в дома на улицах С. Шило, Сызранова и Мариупольском шоссе. Ориентировочно до 18 часов.

Примерно до 16 часов ограничена подача воды на улицах Котлостроительной и Ремесленной из-за утечки и проведения ремонтных работ в районе дома № 23/1 по ул. Котлостроительной.

Фото «Таганрогской правды»