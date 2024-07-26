26 июля в Таганроге произошел ландшафтный пожар в районе ПМК, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 15.06. На место выезжали 12 сотрудников МЧС и три спецмашины. К их прибытию огонь распространился на площади 50 квадратных метров – горели мусор и сухая трава. Локализовать пожар удалось в 15.40, а ликвидировать в 16.10.

Ранее мы сообщали, что в Таганроге загорелось кафе на Комсомольском бульваре.

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