Если будет утвержден проект Минтруда РФ, жителей Таганрога, как и россиян в целом, в 2025 году ждет несколько «серий» длинных выходных.

«Минтруд России подготовил для общественного обсуждения проект постановления Правительства РФ, закрепляющего порядок переноса выходных дней в 2025 году. Это необходимо, чтобы установить рациональный баланс рабочего времени и возможностей для полноценного отдыха граждан», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Какие длинные выходные ждут россиян?

Новогодние каникулы – 11 дней подряд, с 29 декабря по 8 января. Два раза по 4 дня подряд в мае – с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. 4 дня подряд в июне – с 12 по 15 июня. И 3 дня подряд в ноябре – с 2 по 4 ноября.

Короткие выходные – с 22 по 23 февраля, с 8 по 9 марта.

«Согласно Трудовому кодексу нерабочими праздничными днями в России являются: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы; 7 января – Рождество Христово; 23 февраля – День защитника Отечества; 8 марта – Международный женский день; 1 мая – Праздник Весны и Труда; 9 мая – День Победы; 12 июня – День России; 4 ноября – День народного единства, — напомнили в Минтруде РФ».

Новогодние каникулы 2025-2026 года начнутся 31 декабря 2025 года.

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