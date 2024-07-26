28 июля, в День Военно-Морского Флота в Таганроге на базе яхт-клуба «5-й причал» будут проводиться посвященные этому празднику мероприятия.

В 10.00 пройдет официальное открытие соревнований по парусному спорту. В 10.30 на старт выйдут виндсерферы (парусные доски), после них – яхтсмены (яхты различных классов). Наряду с гонками планируются и показательные выступления виндсерферов.

С 11.00 до 13.00 заслуженные тренеры России, мастера спорта международного класса, чемпионы мира Виктор и Николай Назаровы и их воспитанники будут проводить гонки радиоуправляемых яхт и одновременно с ними – выставку моделей исторических и современных кораблей.

С 12.00 до 15.30 здесь же, в акватории бухты Андреева, будут гоняться яхты в классе «эМ-Ка», в экипажах — яхтсмены-профессионалы, многократные чемпионы России и мира Виктор Сережкин, Игорь Лисовенко, Роман Константинов, Денис Рожков.

В 16.00 — подведение итогов соревнований яхт в классе «эМ-Ка» и крейсеров и развлекательная программа.

Приглашаются все желающие, вход – свободный.

Ранее мы рассказали, что таганрожцы завоевали медали в III туре Донской пляжной лиги.

Фото Владимира Прозоровского (из архива).