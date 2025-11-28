Госуслуги предоставили доступ к документам в мессенджере МАХ

Пользователи национального месснджера МАХ теперь могут быстро получать доступ к своим основным документам через интеграцию с порталом Госуслуг.

«С согласия владельца сведения о популярных личных документах будут отображаться в его профиле МАХ в разделе Цифровой ID, при этом для доступа к данным не требуется проходить биометрическую верификацию», — сообщает пресс-служба МАХ.

Для подключения функции необходимо обновить как сам мессенджер, так и приложение Госуслуги. После чего надо перейти в раздел Цифровой ID, выбрать нужный документ и дать разрешение на обработку данных в Госуслугах при первом использовании.

В настоящее время пользователям доступны электронные версии паспорта, водительского удостоверения, СНИЛС, полиса ОМС и ИНН. Разработчики планируют расширить перечень документов — в будущем в нем появятся данные о транспортных средствах и основные документы детей.

Ранее мы рассказывали, что «Госуслуги Культура» стали доступны в мессенджере МАХ во всех регионах. Теперь через сервис пользователи смогут приобретать билеты на культурные мероприятия, что значительно упрощает доступ к событиям культурной жизни.

Фото: официальная страница МАХ в ВК