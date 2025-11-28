Главная » #В стране

Госуслуги предоставили доступ к документам в мессенджере МАХ

На чтение 1 мин Просмотров 17 Опубликовано

Пользователи национального месснджера МАХ теперь могут быстро получать доступ к своим основным документам через интеграцию с порталом Госуслуг.

#В стране

«С согласия владельца сведения о популярных личных документах будут отображаться в его профиле МАХ в разделе Цифровой ID, при этом для доступа к данным не требуется проходить биометрическую верификацию», — сообщает пресс-служба МАХ.

Для подключения функции необходимо обновить как сам мессенджер, так и приложение Госуслуги. После чего надо перейти в раздел Цифровой ID, выбрать нужный документ и дать разрешение на обработку данных в Госуслугах при первом использовании.

В настоящее время пользователям доступны электронные версии паспорта, водительского удостоверения, СНИЛС, полиса ОМС и ИНН. Разработчики планируют расширить перечень документов — в будущем в нем появятся данные о транспортных средствах и основные документы детей.

Ранее мы рассказывали, что «Госуслуги Культура» стали доступны в мессенджере МАХ во всех регионах. Теперь через сервис пользователи смогут приобретать билеты на культурные мероприятия, что значительно упрощает доступ к событиям культурной жизни.

Фото: официальная страница МАХ в ВК

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

МАХ новости технологии
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru