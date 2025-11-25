Главная » Новости Ростовской области

«Госуслуги Культура» стали доступны в мессенджере МАХ во всех регионах

Министерство культуры и Министерство цифрового развития России запустили интеграцию сервиса «Госуслуги Культура» в мессенджер МАХ. Теперь через него пользователи смогут приобретать билеты на культурные мероприятия, что значительно упрощает доступ к событиям культурной жизни.

Как сообщает пресс-служба мессенджера, ознакомиться с афишей мероприятий, приобрести билеты в кино, музей, на концерт или выставку можно с помощью мини-приложения «Госуслуги Культура». Сервис доступен во всех регионах, воспользоваться им можно в том числе по программе «Пушкинская карта».

Для использования сервиса необходимо найти мини-приложение через поиск в мессенджере по слову «культура» или по прямой ссылке, выбрать город и событие, применить фильтры по дате или отметить опцию оплаты по «Пушкинской карте», после чего завершить покупку на сайте выбранной организации.

Интеграция сервиса в мессенджер МАХ расширяет возможности для молодежи, участвующей в программе «Пушкинская карта», и упрощает процесс планирования культурного досуга.

Иллюстрация: мессенджер МАХ ВК

