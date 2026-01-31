Главная » Новости Таганрога

Глава Таганрога напомнила о повышении социальных выплат с 1 февраля

Глава Таганрога Светлана Камбулова на своих страницах в соцсетях и мессенджерах проинформировала горожан о главных изменениях в сфере социальной поддержки, которые вступят в силу с 1 февраля 2026 года.

Так, единовременное пособие при рождении ребёнка увеличивается до 28 450,45 рубля. Вырастет и пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет: минимальный размер — 10 669,64 рубля, максимальный для застрахованных лиц — до 83 000 рублей.

Изменения коснутся материнского капитала: на первого ребёнка он составит 728 921,90 рубля, на второго ребёнка (если не получали на первого) — 963 243,17 рубля, на второго ребёнка (если уже получали на первого, начиная с 2020 года) — 234 321,27 рубля.

Ежемесячная денежная выплата инвалидам и ветеранам проиндексирована на 5,6 %.

Водится новая налоговая выплата («13‑я родительская зарплата»). С 2026 года семьи с двумя и более детьми и доходом не выше 1,5 прожиточного минимума на человека смогут раз в год получать возврат 7 % от уплаченного НДФЛ. Напомним, в Ростовской области прожиточный минимум на 2026 год составляет 17 803 рубля.

