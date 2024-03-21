Герцог Монтескью Д’Артаньян стал одним из первых читателей книжной новинки исследователя и автора книг по военной истории из Таганрога Александра Миргородского.

О переводе с французского языка издания «Дневник Эжена де Вильнёва, ротмистра Греческой армии, составленный в Греции в 1825 и 1826 годах» с вступительной статьёй и комментариями мы уже рассказывали на нашем сайте.

Представляете, Д’Артаньян читает на русском языке о былом соотечественнике. Это не шутка. Французский политик и мэр коммуны Марсан, герцог Монтескью д’Артаньян приезжал в Россию, чтобы наблюдать за выборами Президента нашей страны — в ДНР. Посетил он и Ростовскую область, в том числе, Таганрог. Французский герцог уверен, что в период международной напряженности роль иностранных экспертов на выборах сложно переоценить.

Очевидно, что в период напряженности существуют некоторые сомнения. Поэтому мы должны доверять наблюдателям и тому, что они говорят, о том, как проходят выборы, – пояснил он журналистам.

Это не первый визит Д’Артаньяна в Россию в качестве эксперта. В 2017 году на выборах в Ярославской области француз положительно отзывался об электронном оснащении участков.

Представитель знаменитого французского рода Амери Д’Артаньян возглавляет Ассоциацию мушкетёров, поскольку он единственный прямой потомок по-настоящему легендарной личности. Шевалье д’Артанья́н (1613-1763 гг.), гасконский дворянин, существовал в реальной истории. И в своё время он заслужил звание маршала Франции, осуществив блестящую карьеру при Людовике XIV в Роте мушкетёров гвардии короля.

Здесь можно провести любопытную параллель.

«…Нам посчастливилось повстречать в Таганроге француза, который благодаря своей авантюрной натуре мог бы наполнить немало страниц Александра Дюма, так как он просто рожден играть роль героя романа. Прекрасный, как Антиной, он также наделён даром живого воображения, неуемной потребностью следовать по самым причудливым жизненным путям, а также инстинктом героизма. Так, в возрасте восемнадцати лет, будучи полон энтузиазма к делу греческой борьбы, которой в то время была увлечена вся Европа, он поспешил отправиться туда, чтобы сыграть свою роль в этой романтической революции и разделить все риски и опасности войны между греками и турками.»

Это уже не про Д’Артаньяна, речь об Эжене де Вильнёве – переведённый Александром Миргородским отрывок из мемуаров поэтессы Адель Оммер де Голль о посещении Таганрога в 1839 году и описание городской французской диаспоры того времени. Часть данного перевода вышла в октябре 2018 года на страницах газеты «Таганрогская правда» № 127. А перевёл её впечатления о посещении нашего города Александр Викторович ещё раньше — в 2014 году. Их фрагмент вошёл в книгу автора «Оборона Таганрога и Приазовья во время Крымской Войны».

Напомним, Александр Миргородский добавил много ценных деталей к истории удивительной личности Эжена, который на протяжении нескольких лет занимал должность учителя французского языка в Таганрогской классической гимназии, а впоследствии стал директором Феодосийского музея древностей. В историю Крыма он вошёл как Евгений Францевич де Вильнёв. Выпущенная издательством «Алетейя» книга ввела в научный оборот архивные первоисточники (и французские тоже) и интересна, в том числе, отражением истории российско-французских отношений.

Важно, что путевые заметки Эжена де Вильнёва впервые увидели свет за 16 лет до выхода книги маркиза де Кюстина «Россия в 1839 году», ставшей символом западной русофобии. Поэтому дневник де Вильнёва, где он с восторгом описывал пребывание в России в 1826 и 1827 годах, добавляет для читающего сообщества совершенно другие ракурсы исторической действительности от её очевидца…

Но вернёмся к гостю из Франции. Понятие о благородстве, в том числе, и благодаря романам Дюма, знакомо нам с пылкой юности, когда мы зачитывались прекрасными книгами, где речь шла о крепости духа, о дружбе и готовности к самопожертвованию ради идеалов чести.

Бывший член Европарламента и французского сената, герцог Амери Д’Артаньян — председатель Ассоциации мушкетёров, которой уже 60 лет. В неё входят порядка четырёх тысяч совершенно разных людей, от короля Швеции и принца Монако до французских виноделов и олимпийских чемпионов. В ассоциации состоят и россияне, в том числе, Михаил Боярский. Организация продвигает ценности мушкетёров: служба Родине, отвага, элегантность.

Получив в дар экземпляр «Дневника Эжена» от автора перевода, Д’Артаньян в долгу не остался. Потомок французского маршала, сделав дарственную подпись, вручил Александру Викторовичу томик Александра Дюма «Три мушкетёра».

Марина ДАРЕНСКАЯ, иллюстрации и фотографии предоставлены Александром Миргородским