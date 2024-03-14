Таганрогский исследователь перевел книгу, написанную 200 лет назад

Весна ознаменовалась выходом в свет на русском языке книги «Дневник Эжена де Вильнёва, ротмистра Греческой армии, составленный в Греции в 1825 и 1826 годах». Автором перевода с французского языка, вступительной статьи и комментария к изданию стал таганрогский исследователь и писатель книг по военной истории Александр Миргородский.

Неожиданное открытие

Впервые книга Эжена де Вильнёва, которая вышла в Брюсселе почти 200 лет назад, целиком переведена на русский язык. В марте 2024 года она увидела свет в Санкт-Петербурге, в издательстве «Алетейя».

Издание открывает широкому читателю малоизвестное доселе имя человека, оставившего немалый след и в истории Таганрога, где де Вильнёв жил с 1837 по 1844 год.

Примерно 10 лет назад Александр Миргородский перевел фрагменты дневника французской поэтессы и путешественницы Оммер де Гелль с описанием посещения Таганрога в 1839 году. В дневнике рассказывалось и о французской диаспоре нашего города. В 2017 году перевод этих отрывков был опубликован в сети Интернет, а в 2018 году и на страницах газеты «Таганрогская правда».

Четыре года спустя Александру Викторовичу удалось сделать неожиданное открытие. Выяснилось, что Эжен де Вильнёв, обозначенный Оммер де Гелль под именем месье de V. и будущий директор Феодосийского музея древностей Евгений Францевич де Вильнёв – одно и то же лицо!

Дело в том, что после принятия русского подданства француз Пьер-Франсуа-Шарль-Эжен де Вильнёв стал Петром Франциском Карлом Евгением де Вильнёвом. Имя этого человека прочно вошло в историю Крыма, прежде всего, Феодосии, но также известно и тем, кто всерьез интересуется краеведением и историей Таганрога.

Интерес Александра Миргородского к личности этого весьма неординарного француза – филэллина и русофила и лег в основу нового замечательного издания. В 2023 году таганрогский историк закончил работу над переводом книги, вышедшей на французском языке ещё в 1827 году.

Работа с первоисточниками

«Дневник Эжена де Вильнёва, ротмистра Греческой армии, составленный в Греции в 1825 и 1826 годах» увлекает описаниями Триполицы, Наварина, Наполи-ди-Романья, Афин, островов Греческого архипелага и других любопытных мест. Вдобавок, автор рисует портреты таких героев Греческой революции, как Маврокордато, Ипсиланти, Колокотронис, Канарис, Миаулис, Фавье, Маврогенус, да еще и отображает настроения русской элиты, касающиеся идущей в Греции войны. Француз предвидит грядущее вмешательство Российской империи в этот конфликт.

Последние 15–20 лет несколько исследователей интересовались личностью директора Феодосийского музея древностей. Однако, его ранний период жизни, в частности, точная дата рождения, состав семьи, подробности его бракосочетания и многие другие детали биографии с середины 1820-х гг. и вплоть до поступления на службу в Таганроге, Одессе, а затем, в Феодосии оказались за пределами внимания исследователей.

В связи с этим переводчик книги занялся поиском дополнительных первоисточников во Франции, в государственном архиве департамента Эндр, а также в Российском государственном историческом архиве в Санкт-Петербурге, Государственном архиве Республики Крым в Симферополе и в Государственном архиве Ростовской области. Помимо этого, Александр Миргородский изучил большое количество изданий по данной теме и подшивок прессы XIX века.

Признание в любви

Итогом его работы стал не просто перевод греческого дневника де Вильнёва на русский язык, снабжённый комментариями, но и довольно подробный биографический очерк, рассказывающий о жизни и литературной деятельности автора старинного повествования, перешедшего на русскую службу.

Помимо дневниковых заметок, составленных французом как путешественником и участником Греческой войны за независимость, эта книга отчасти — ещё и история любви.

Среди других историй Эжена автор перевода нашел и очень трогательную. В самый разгар войны в Греции состоялось знакомство де Вильнёва с любовью всей его жизни – юной гречанкой Анжелой, которой на тот момент едва исполнилось 13 лет, а также её старшей сестрой Арриетой и их родителями, капитаном Анастасием Кацаити из Кефалонии и Еленой Кастелли Кацаити (урождённой Томбазис).

Француз пишет в дневнике о первой встрече с Анжелой так: «Она подавала мне снадобья, которые готовили её родители, а также читала молитвы Богородице о моём выздоровлении. Мне никогда не позабыть её прекрасные голубые глаза, затенённые длинными чёрными ресницами. Её тревожный взгляд то останавливался на мне, то поднимался к небу, к которому она взывала. Её губы, руки, весь этот чарующий образ явился ко мне в Триполице словно ангел… Бог знает, удастся ли мне когда-нибудь снова отыскать эту семью в бедствующей Греции? О! Как бы я был счастлив выразить им свою признательность!»

Несколько месяцев Эжен отчаянно пытался разыскать семью Кацаити. Уже уволившись со службы в Греческой армии, в феврале 1826 года де Вильнёв чудом повстречал мать семейства и её дочерей на острове Смирна. И той же весной он женился на юной гречанке, которая годом ранее выхаживала его во время болезни.

На титульном листе вышедшей в Санкт-Петербурге новинки есть пара строк от автора перевода. В них говорится — Александр Миргородский посвятил данный труд своей супруге Марианне, в жилах которой течёт греческая кровь. И это тоже — прекрасная история любви, точнее, необычное, изысканное признание в ней…

Марина Даренская, фото предоставлено автором