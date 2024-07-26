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Акция «Вода России» прошла на берегу Таганрогского залива

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25 июля на побережье Таганрога прошла очередная акция по уборке водоемов и их берегов «Вода России».

#Экология

Организатором мероприятия выступил городской отдел по охране окружающей среды и природных ресурсов. Участниками акции стали сотрудники филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в городе Таганроге. Они провели уборку случайного мусора на прибрежной защитной полосе и территории водоохранной зоны Таганрогского залива в районе Чеховской набережной и микрорайона Михайловка.

Напомним, что акция «Вода России» проводится в целях поддержки федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» и направлена на воспитание бережного отношения к природе и ее водным богатствам.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге более тонны рыбацких сетей убрали волонтеры во время субботника на Богудонии.

Фото tagancity.ru

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Таганрогская правда
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