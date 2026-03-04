Эволюцию образа весны в музыке раскроет ансамбль «Тамбов» во Дворце Алфераки Таганрога

17 марта во Дворце Алфераки Таганрога ансамбль народных инструментов «Тамбов» представит историко-музыкальную программу «Ритмы весны: от язычества до современности».

Вечер посвящен эволюции образа весны в музыке на протяжении столетий. Публика услышит, как русские народные инструменты раскрывают новые грани произведений мировой классики. В программе — сочинения Иоганна Штрауса, Игоря Стравинского, Диззи Гиллеспи, Астора Пьяццоллы и Степана Кочетова.

Исполнителем выступит лауреат всероссийских и международных конкурсов, ансамбль «Тамбов» под руководством Алексея Артемьева. Коллектив известен активной гастрольной деятельностью и популяризацией русской народной музыки.

Концерт начнется в 18.00 в здании Историко-краеведческого музея по адресу: ул. Фрунзе, 41. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (8634) 38-34-96.

Ранее мы рассказали, что солисты Ростовского музыкального театра исполнят оперную классику во Дворце Алфераки Таганрога.

Фото из архива