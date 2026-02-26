Солисты Ростовского музыкального театра исполнят оперную классику во Дворце Алфераки Таганрога

8 марта во Дворце Алфераки Таганрога пройдет историко-музыкальный вечер «Опера: путешествие во времени», посвященный Международному женскому дню. Мировую музыкальную классику исполнят лауреаты международных и всероссийских конкурсов, солисты Ростовского государственного музыкального театра.

В программе прозвучат арии и романсы из произведений Джованни Перголези, Георга Фридриха Генделя, Вольфганга Амадея Моцарта, Джузеппе Верди, Роберта Шумана, Джакомо Пуччини, Петра Чайковского и Сергея Рахманинова.

Исполнителями выступят лауреаты международных и всероссийских конкурсов, солисты Ростовского государственного музыкального театра. В их числе — пианист и органист Пётр Горобец — выпускник Ростовской консерватории и Высшей школы музыки в Берлине, сопрано — Мария Мальцева, окончившая Московскую консерваторию и Центр оперного пения Галины Вишневской, баритон — Даниил Краснобаев, выпускник академии им. Маймонида и солист того же Центра оперного пения.

Мероприятие начнется в 16.00 в здании Историко-краеведческого музея на улице Фрунзе, 41. Справки по тел.: 8(8634) 38-34-96.

Фото из архива