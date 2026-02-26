Главная » Культура

Солисты Ростовского музыкального театра исполнят оперную классику во Дворце Алфераки Таганрога

На чтение 1 мин Просмотров 33 Опубликовано

8 марта во Дворце Алфераки Таганрога пройдет историко-музыкальный вечер «Опера: путешествие во времени», посвященный Международному женскому дню.  Мировую музыкальную классику исполнят лауреаты международных и всероссийских конкурсов, солисты Ростовского государственного музыкального театра.

Культура

В программе прозвучат арии и романсы из произведений Джованни Перголези, Георга Фридриха Генделя, Вольфганга Амадея Моцарта, Джузеппе Верди, Роберта Шумана, Джакомо Пуччини, Петра Чайковского и Сергея Рахманинова.

Исполнителями выступят лауреаты международных и всероссийских конкурсов, солисты Ростовского государственного музыкального театра. В их числе — пианист и органист Пётр Горобец — выпускник Ростовской консерватории и Высшей школы музыки в Берлине, сопрано — Мария Мальцева, окончившая Московскую консерваторию и Центр оперного пения Галины Вишневской, баритон — Даниил Краснобаев, выпускник академии им. Маймонида и солист того же Центра оперного пения.

Мероприятие начнется в 16.00 в здании Историко-краеведческого музея на улице Фрунзе, 41. Справки по тел.: 8(8634) 38-34-96.

Ранее мы рассказали, что 7 марта во Дворце Алфераки камерный оркестр Таганрога исполнит весенние мелодии.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Дворец Алфераки музыкальный вечер новости Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru