Эксперт объяснил, почему в России отключают связь во время атак

Отключения мобильного интернета в российских регионах связаны с тем, что украинские дроны используют обычные SIM-карты.

На беспилотниках находят SIM-карты иностранных операторов – через них дроны получают доступ к сети и передают координаты, фото и команды. Об этом рассказал кандидат технических наук, доцент кафедры «Автоматика и телемеханика» ЮРГПУ (НПИ) Григорий Журбин.

Эксперт пояснил: ограничение интернета хорошо бьет по видеоканалу и телеметрии, но не убирает сам радиосигнал как возможный ориентир, поэтому дроны могут продолжать полет. Например, дроны, нацеленные в сторону Ленинградской области, «цепляются» не за наши, а за латвийские и эстонские вышки. По словам Журбина, проблема не только в отключениях. Глобальные виртуальные операторы позволяют дрону не привязываться к одной сети.

«Никто не хочет терять деньги за роуминг, – говорит эксперт. – Но найдутся охотники за прибылью, которые будут скупать отечественные SIM-карты и перепродавать их».

Журбин считает оптимальным для нормальной связи возврат на 3G, скорость которого недостаточна для управления БПЛА в реальном времени.

Также он отметил, что сейчас активно внедряется 5G – но рядовой пользователь не видит в этом смысла, если скорость все равно ограничивают.

