Донские хлебопеки изготовили для военнослужащих 6 тысяч пасхальных куличей

В Ростовской области к Пасхе для военнослужащих в зоне СВО приготовили 6 тысяч куличей. Инициатива по сбору сладких подарков была реализована силами местных хлебопекарных предприятий при поддержке областного правительства.

Заместитель губернатора региона Михаил Корнеев подчеркнул символическое значение акции:

«Каждый из переданных куличей – это наше пожелание здоровья и победы, свидетельство того, что каждого из тех, кто сегодня встал на защиту Отечества, любят и ждут дома».

После традиционного обряда освящения вся партия выпечки была направлена в части Южного военного округа, а также 4-й гвардейской армии ВВС и ПВО. Для обеспечения сохранности скоропортящихся изделий их доставку организовали с использованием авиации и военного автотранспорта.

