Сегодня, 12 апреля, православные Таганрога встречают один из главных христианских праздников — Пасху. Этот день, знаменующий Воскресение Иисуса Христа, предваряется семинедельным Великим постом, а его дата определяется по лунному календарю — праздник отмечается в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния, следующего за днем весеннего равноденствия.

Торжества на Пасху начались с ночного богослужения в субботу, кульминацией которого стал крестный ход вокруг храмов около полуночи и радостное возглашение «Христос воскресе!». В Великую субботу в церквях Таганрога освящали традиционную пасхальную трапезу: куличи, творожные пасхи и крашеные яйца. Освящения проходят и сегодня.

Кулич символизирует присутствие Христа за трапезой, творожная пасха в форме усеченной пирамиды — Гроб Господень, а яйцо — новую жизнь. По преданию, Мария Магдалина поднесла императору Тиберию яйцо со словами «Христос воскресе!», и оно на глазах у всех окрасилось в красный цвет.

В течение всей Светлой седмицы, а также 40 дней после Пасхи верующие приветствуют друг друга словами «Христос воскресе!» и отвечают «Воистину воскресе!», сопровождая это троекратным поцелуем. Важными составлющими праздника являются обмен крашеными яйцами, посещение родных и друзей, благотворительность и помощь нуждающимся. Пасха также считается благоприятным временем для крещения детей.

В православной традиции этот день — время максимальной радости, поэтому существует ряд рекомендаций, направленных на то, чтобы ничто не омрачало праздник. Не следует грустить, ссориться или сквернословить, заниматься тяжелой работой по дому или в огороде, а также ходить на кладбище — для поминовения усопших отведен специальный день Радоница. Церковь не совершает таинство венчания в сам праздник и в течение Светлой седмицы.

Освященную еду, такую как скорлупа от яиц или крошки от куличей, не рекомендуется выбрасывать в мусор — лучше сжечь, закопать или отдать птицам. Не приветствуется чрезмерное употребление алкоголя, гадания, охота ради забавы, а также исповедь и земные поклоны, которые по Уставу не совершаются в течение 50 дней после Пасхи.

Хотя прямых запретов нет, обычно в праздник не принимают важных решений, не стригут и не красят волосы. Главный принцип — провести день в мире с собой и окружающими, посвятив время духовному общению и близким.

