Донская полиция разыскивает подозреваемого в тяжком преступлении

В Ростовской области полиция разыскивает подозреваемого в убийстве. Ориентировку на мужчину распространило региональное ГУ МВД.

По данным ведомства, речь идет о 39-летнем Федоре Дроменко. Предполагается, что он может передвигаться на белом автомобиле Mazda-6 с государственным номером А 638 ЕО 323 регион.

«Если вы располагаете информацией о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефонам: 8 (8634) 632–220 или 02. Конфиденциальность гарантирована», — обратилась к жителям региона донская полиция.

Напомним, в медучреждении Таганрога от полученного ножевого ранения скончался 37-летний мужчина. Подозреваемый в убийстве скрылся с места преступления и объявлен в розыск.

