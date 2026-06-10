В Ростовской области на Западной хорде водитель иномарки погиб, врезавшись в неисправный «Камаз»

9 июня на трассе в Ростовской области водитель иномарки врезался в стоящий грузовик и погиб во время аварии, сообщает региональная Госавтоинспекция.
Происшествие случилась около четырех часов дня на 2 км автодороги Западная хорда в Азовском районе. По предварительной информации, 42-летний водитель автомобиля Toyota Probox отвлекся от управления и столкнулся с «Камазом», который остановился из-за технической неисправности.
В результате удара водитель иномарки скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее мы рассказали, что пенсионер на легковушке разбился насмерть во время аварии в поселке под Таганрогом.
Фото Госавтоинспекции РО
Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».