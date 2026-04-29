В Таганроге ищут мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого ножом

В Таганроге следователи выясняют обстоятельства гибели 37-летнего мужчины, который скончался в больнице после того, как получил ножевое ранение в ходе ссоры со знакомым.

Сообщение о смерти потерпевшего в правоохранительные органы Таганрога поступило из медицинского учреждения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Следователи и криминалисты регионального управления СК провели осмотр места происшествия и назначили комплекс судебных экспертиз.

«Подозреваемый скрылся с места преступления. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также на поиск и задержание фигуранта», — сообщает пресс-служба СКР по Ростовской области.

Фото: МАХ «Ростовский Следком»